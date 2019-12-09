Новой станцией МЦД-2 Волоколамская воспользовались уже 130 тысяч человек

Больше 130 тысяч пассажиров воспользовались платформой Волоколамская со дня ее открытия. Находится станция на линии МЦД-2, сообщил департамент транспорта Москвы.

Платформу Волоколамская открыли 23 ноября. Она связана с одноименной станцией столичного метро. С первого дня работы платформа стала востребованной у жителей Подмосковья.

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Пользуется и другая новая станция МЦД-2 — Пенягино. Она находится рядом с микрорайоном Павшинская Пойма. С 24 ноября ею воспользовались больше 50 тысяч человек. Кстати, благодаря Пенягино микрорайон стал гораздо доступнее.

9 декабря проезд на МЦД снова стал платным. До этого пассажиры могли свободно пользоваться линиями — в это время настраивали турникеты для бесперебойной работы билетной системы.