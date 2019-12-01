МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда со 2 декабря

С понедельника, 2 декабря, на маршруте МЦД-1 начнут ходить удлиненные составы из 11 вагонов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

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По сообщению пресс-службы, мэр столицы Сергей Собянин поручил АО «Центральная ППК» совместно с ОАО «РЖД» увеличить количество вагонов в поездах МЦД-1. Удлинить составы планировали с 9 декабря, но благодаря успешной совместной работе участников проекта переход на 11-вагонные составы произойдет досрочно — 2 декабря.

«В поездах станет свободнее, а поездки будут комфортнее, так как появятся 357 тысяч дополнительных мест в сутки. Общее количество новых мест, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах — более 1 миллиона в сутки», — сообщил собеседник информационного агентства «Интерфакс».