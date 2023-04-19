Подмосковье 19 апреля 2023, 17:38 Подмосковных школьников пригласили на международный форум «Одаренные дети»

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Школьников 1-11 классов школ, гимназий, лицеев, колледжей и других образовательных учреждений Московской области пригласили поучаствовать в XXVI Московском международном форуме «Одаренные дети — 2023». В этом году мероприятие проводят под девизом «Учитель должен верить в то, чему учит детей».

В программу форума войдут секции «Юные богословы», «Союз юных журналистов», «Клуб юных историков», конкурсы «Будущие президенты», «Художественная фотография», клуб экономистов и другие.

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Участие в мероприятии бесплатное. Его проведут в три тура. Во время первого тура «Домашнее задание» школьникам предлагают разные задачи. Творческие работы следует прислать на почту globalkid@mail.ru до 20 апреля 2023 года. Задания можно найти по ссылке.

Второй тур будет отборочным. Работы участников будут рассматривать с 20 по 30 апреля. Уже 25 мая жюри подведут итоги и распределят дипломы по номинациям. Награждение состоится 1 июня.

За прошедшие 25 лет в форуме поучаствовали около 260 тысяч детей. Ребята приезжали в столицу из разных уголков России, таких как Башкортостан, Бурятия, Тыва, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Марий-Эл, Мордовия, Ингушетия, Татарстан и Хакасия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье.

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