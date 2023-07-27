Подмосковье 27 июля 2023, 11:55 Мраморную говядину по японским технологиям начнут производить в Дмитрове Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Строительство фермы для разведения коров Герефордской породы планируется в Дмитровском округе. По японским технологиям здесь будут производить мясо премиального качества для ресторанов Москвы и Подмосковья.

«Инвестор планирует построить и оборудовать помещения для животных на 50 голов. После выхода производства на полную мощность здесь будут получать до 10 тонн мраморной говядины ежегодно. Для реализации проекта предпринимателям уже выделен участок земли площадью 50 гектаров в аренду без торгов», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Проект реализует КФХ «Абсолютные продукты». В хозяйстве намерены скрестить коров Герефордской породы с японской породой Вагю. Это позволит улучшить качество мяса и получить уникальный продукт. Порода Вагю — это собирательное название выведенных в Японии пород. Животные могут быть разного окраса, при этом их мясо отличается высокой мраморностью и превосходными вкусовыми качествами. Такая говядина очень дорогая и считается одним из лучших в мире диетических продуктов.

Особое внимание на ферме будут уделять питанию животных. На землях начнут выращивать красный клевер, викоовсяную смесь, многолетние злаки. Часть кормов будут докупать. Содержание животных — еще одна важная составляющая проекта. Инвесторы собираются приобрести оборудование для ежедневного массажа коров. Летом планируется вольный выгул на пастбищах, а зимой — содержание в тепле без привязи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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