«Может, все-таки будет мир». Мама с тремя детьми приехала из Донбасса в Подмосковье

Утром в четверг на поезде из Донбасса в Подмосковье приехала в том числе многодетная мать Марина Котлярова. Женщина с полугодовалой малюткой на руках рассказала «360», что отец семейства остался дома в Горловке, где работает спасателем.

Марина приехала с маленькой дочкой, которой четыре с половиной месяца от роду, и еще с двумя старшими сыновьями, которым 12 и пять лет. На том, чтобы они уехали, настоял муж-спасатель. Она рассказала, как они переживают нынешнюю ситуацию.

«С бабушкой нашей созванивались. С папой пока на данный момент связи нет. Работа, сами понимаете. На момент, когда мы уезжали, когда наша электричка только с Горловки отправилась, начались обстрелы. Скажем так, вовремя уехали. И когда мы разговаривали с бабушкой с нашей вчера, ну, было довольно-таки неспокойно. Наш район находится немножечко дальше, чем обстреливали, поэтому мы только слышим. Неспокойно. Волнуемся, конечно, и переживаем», — сказала Марина.

Конфликт не утихает с 2014 года, но люди не теряют надежды, что скоро это закончится.

«Ну, может, все-таки будет мир. Потому что восемь лет уже это длится. Поэтому надеемся на лучшее», — сообщила она.

Первое время они планируют пожить у сестры Марины в Зеленограде. Когда все успокоится, то вернутся домой, к папе.

Сегодня утром в Апрелевку прибыл уже второй с начала эвакуации поезд с беженцами из Донбасса. Всего приехали более 400 человек. Их сопровождали в пути и встречали волонтеры. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева всех людей разместят в оздоровительных центрах и детских лагерях в нескольких округах.