Подмосковье 11 января 2024, 18:38 Можайская больница получила новые УЗИ-аппараты Unsplash

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Новые передвижные аппараты УЗИ для исследования сердца и сосудов установили в больнице в Можайске. Оборудование закупили на сумму почти в десять миллионов рублей.

Новые аппараты позволяют проводить диагностику с максимальной точностью, а также выдают врачу объемное изображение исследуемого органа.

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«В Можайской больнице продолжает пополняться новой высококлассной техникой. Аппараты УЗИ обладают высоким качеством изображения. Благодаря такому оборудованию, в нашем медучреждении улучшается оказание медицинской помощи жителям округа», — отметил главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

Медтехнику закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Напомним, что для медиков в Подмосковье действует большой пакет мер социальной поддержки. Как ранее сообщил Андрей Воробьев, специалисты могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, приобрести земельный участок на специальных условиях.

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