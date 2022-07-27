Можайск представил Подмосковье в полуфинале всероссийского конкурса управленцев

В Москве стартовал полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет». Московскую область представляет команда управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Заявки на участие в проекте подали 1600 команд из 81 региона России. После тестирования приглашение в полуфинал получили 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из восьми федеральных округов. Среди них оказалась команда управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского городского округа. В марте можайцы успешно справились с онлайн-тестированием, где проверили свой уровень знаний по истории и культуре России, русскому языку и культуре речи, географии и праву, а также определили, насколько они в курсе изменений, происходящих в нормативных правовых документах сферы образования. В апреле участники команды прошли программу повышения квалификации.

Впереди еще много всего: встречи, тренинги, новые навыки, эксклюзивные акции. Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв, пройти переподготовку по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, пройти стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также получить призы от партнеров конкурса.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Он ориентирован на команды управления образованием. В составе каждой по пять человек, занимающих должности от руководителей до специалистов.

«Это прежде всего общение, дружеское настроение. В нашей стране есть большое количество педагогов, экспертов, управленцев в сфере образования, и многие из них сегодня здесь. Уверен, в рамках нашего конкурса у них будет возможность обменяться опытом и новыми идеями, стать наставниками друг для друга», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.