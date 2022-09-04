Подмосковье 04 сентября 2022, 12:33 Поделиться Telegram

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Viber «Диктант Победы» написали в Можайске

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Можайск присоединился к акции «Диктант Победы». Из-за ее популярности только в этом подмосковном округе открыли более 20 площадок.

Более 3,5 тысячи жителей Можайска приняли участие во всероссийской акции, посвященной событиям Великой Отечественной войны.

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Одним из центральных мест проведения «Диктанта Победы» стал Бородинский военно-исторический музей-заповедник, который посетили представители общественных организаций, военнослужащие, жители и гости округа, а также политики.

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«Конечно, это проверка знаний. Я считала, что хорошо знаю историю Великой Отечественной. Но в 2021 году написала [диктант] на тройку», — призналась зампред правительства Московской области Мария Нагорная.

Результат стал для нее стимулом. И к следующему диктанту Нагорная готовилась более тщательно.

«Очень много прочла книг, узнала много нового. Готовилась в течение года. Для меня это был личный вызов», — подчеркнула она.

Каждому из участников предложили пройти тест из 25 вопросов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Задания составляли профессиональные историки. До старта диктанта их держали в строжайшем секрете.

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