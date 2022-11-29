Подмосковье 29 ноября 2022, 18:48 Можайск, Чехов и Электросталь стали лидерами по итогам второго тура СХЛ Подмосковья

Читать 360tv в

Второй тур чемпионата студенческой хоккейной лиги Московской области завершен. По итогам игр этого тура лидерами стали три команды.

По итогам второго тура чемпионата студенческой хоккейной лиги Подмосковья лидерами являются команды «Можайск», «Чехов» и «Электросталь». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Реклама

Победителем матча, открывающего второй тур, стала команда «Электросталь». Команда одержала победу над командой из Мытищ со счетом 5:4. Спортсмены Чехова дома одержали победу над командой из Подольска со счетом 7:3.

Реклама

Вторая победа подряд у спортсменов из Можайска. Со счетом 18:7 можайские хоккеисты обыграли команду «РАНХиГС» из Красногорска.

Завершала тур игра «Лобня» — «Балашиха». Сильнее оказалась команда из Балашихи, которая выиграла в гостях со счетом 3:19.

Матчи третьего тура состоятся 3 и 4 декабря. В завершение сезона три сильнейших клуба поедут на первенство России в апреле следующего года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».