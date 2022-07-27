Мозаику из 22 тысяч свечей выложили в Ивантеевке

Мозаика из свечей в Пушкинском округе попала в Международную книгу рекордов «Интеррекорд» и Реестр рекордов России.

Четыре месяца подготовки понадобилось для создания необычной мозаики из свечей. В День памяти и скорби на Первомайской площади в Ивантеевке выложили изображение военной награды Советского Союза.

«С коллегами мы очень долго думали. Так как у нас большой единый округ, мы хотели бы сделать мозаику больших масштабов. И поэтому пришла такая идея — сделать именно медаль. Мы поговорили с художниками, поговорили с молодежью, нарисовали трафарет, и у нас получилась медаль», — рассказала начальник отдела по работе с молодежью администрации городского округа Пушкинский Юлия Ивлева.

Рисунок 28 метров в длину и 13 метров в ширину составлен из 22 тысяч свечей. Размер мозаики позволил зарегистрировать рекорд в Реестре рекордов России и Международной книге рекордов «Интеррекорд». Организаторы хотели побить рекорд Наро-Фоминского городского округа — и это у них получилось.

«Да, есть чем гордиться. Сегодня мы поздравляли нашу молодежь, поздравляли ребят. Ребята занимают активную жизненную позицию, и с этим я их поздравляю. Они приняли участие в этой акции и зафиксировали этот рекорд. Это немаловажно. И, на самом деле, в жизни молодых людей это большое значимое событие», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.