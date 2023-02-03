Подмосковье 03 февраля 2023, 19:43 Мозаики Нади Леже из музея Дубны представили на выставке «ДК СССР» Публичное достояние

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Дубненские мозаики французской художницы Нади Леже впервые представили в Москве в рамках масштабного межмузейного проекта — на выставке «ДК СССР». Она посвящена такому уникальному явлению, как советские дома культуры. Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают о кино, театре, скульптуре, живописи и других видах искусства.

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«Проект огромный, межмузейный, это 13 залов, 700 уникальных объектов самой разной направленности, и конечно, это большая кураторская работа», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

От наукограда на открытие приехала делегация. Ее участники отметили, что если в Дубне мозаики украшают подход к Дому культуры и стоят на улице, то здесь они представлены в интерьере. Дубненцы признаются: в станах выставочного зала панно смотрятся масштабно, но непривычно.

«Мы уверены, что сегодняшняя выставка, которая открылась в Манеже, привлечет большой поток ценителей Нади Леже и мозаичного искусства в наш город. Мы обладаем уникальной коллекцией, самой большой коллекцией работ Нади Леже в стране», — отметил заместитель главы администрации городского округа Дубна Николай Мадфес.

Мозаики — часть коллекции, подаренной французской художницей Надей Леже Советскому Союзу. С момента передачи их Дубне они впервые уехали из города.

Всего в Манеж приехали шесть мозаик из Дубны. После окончания выставки работы Леже обязательно вернутся в наукоград.

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