Мотоциклисты в Солнечногорске закрыли осенний сезон | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 19:39 Поделиться Telegram

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Viber Мотоциклисты в Солнечногорске закрыли осенний сезон

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Мотоциклисты в Солнечногорске закрыли сезон этого года. Закрытие мотосезона стало первым для некоторых его зрителей, например для пятилетнего Ивана и двухлетней Веры. Все лето их родители провели на мотоциклах.

«Я, к сожалению, в детстве на таком не гонял, но гонял один мужик в нашей деревне. И он круглый год ездил на „Урале“. Я всегда смотрел и думал: вот вырасту — точно себе такой куплю. Вот вырос — купил», — говорит мотоциклист Александр Пахомов.

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Рядом с раритетным мотоциклом — топовые «Гуси» и «Фисташка» — так между собой любители двухколесных называют технику марки BMW. Всего около пятидесяти участников, которых собрали вместе солнечногорские члены клуба «Ночные волки».

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«Ну у нас и в отделении прибавились люди, это примерно три человека и так, покатались, с людьми познакомились. Все-таки идет такое общение», — рассказывает Алексей Куприянов, секретарь солнечногорского отделения мотоклуба «Ночные волки»

Час на сборы и общение, и старт общей колонны. Уже традиционно от культурно-досугового центра «Тимоново» к центральным улицам. По дороге — завораживающие виды озера Сенеж и восхищенные взгляды местных жителей.

Сезон-2022, впрочем, как и любой другой, не похож на предыдущие. Кроме мотофестов и совместных выездов, в чек-листе — волонтерство. «Ночные волки» организовали сбор гуманитарной помощи на Донбасс возле самого крупного ТЦ в Солнечногорске.

Планы на следующий сезон пока еще не строили, однако надеются, что по традиции получится собраться вместе этой весной. А масштабная осенняя поездка завершилась застольем в одном из местных заведений.

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