Мотоциклистов Подольска предупредили о проверках на дорогах

Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения водителями скутеров и мотоциклов в городском округе Подольск. Оперативно-профилактическое мероприятие пройдет в округе с 23 по 31 августа. Об этом говорится в сообщении группы «Подольск за безопасность на дорогах» во «ВКонтакте».

Основная цель мероприятия — снизить аварийность с участием вело- и мототранспорта, а также пресечь появление за рулем мотоциклов несовершеннолетних жителей.

В ведомстве напомнили, что управлять скутером может водитель, которому уже исполнилось 16 лет. При этом он должен пройти обучение автошколе и сдать экзамен на права категории «М».

Водители мототранспорта также должны соблюдать скоростной режим и помнить о правилах безопасности: свет фар всегда включен, движение только по правой полосе в шлеме и экипировке.

Такие требования распространяются и на велосипедистов, которых тоже ловят на нарушениях. Самыми частыми являются проезд по пешеходному переходу и движение навстречу транспортным средствам.

При этом ведомство напомнило, что согласно действующим правилам дорожного движения те, кто передвигается на сегвее, моноколесе или гироскутере, считаются пешеходами. Это означает, что им нельзя выезжать на проезжую часть. Передвигаться они могут по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в местах, закрытых для транспорта.