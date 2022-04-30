Госавтоинспекция вместе с клубом «Ночные волки» дала старт новому мотосезону в Подмосковье

В Подмосковье дали старт новому мотосезону. Акцию «Мы Vместе Zа безопасность дорожного движения!» провели на открытой площадке международного выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС представили показательную программу для зрителей. А прибывшие на площадку мотоколонны всероссийского мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром Хирургом Залдостановым подготовили театрализованное шоу.

Кроме того, перед зрителями выступили профессиональные вело- и мотоспорстмены в категориях ВМХ, можно было увидеть и показательное выступление «Петля Нестерова» от каскадеров. Посетил праздник и известный блогер Влад Кобяков.

Для детей работал обучающий автобус Госавтоинспекции МВД России «Школа дорожной безопасности». На сцене выступили Денис Майданов и Юлия Чичерина. Было много музыки и самых разных активностей. Желающих накормили кашей на полевой кухне.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил, что в этом году в регионе продолжатся масштабные работы по ремонту и обустройству дорог.

«В этом году отремонтируем 1,5 тысячи километров дорог, что сделает поездки по дорогам Подмосковья комфортными и безопасными. Также планируем увеличить число стационарных комплексов фотовидеофиксации на 600 единиц — до 1,8 тысячи. Это скажется на снижении травматизма и ДТП», — отметил он.