Подмосковье 01 декабря 2022, 12:03 Моторные масла и смазочные материалы из Талдома начнут экспортировать в Египет

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Подмосковная компания «НТК Нордоил», которая выпускает широкую линейку смазочных материалов, подписала долгосрочный контракт на поставку своей продукции в Египет. Производство технических жидкостей и моторных масел находится в Талдомском округе.

«На египетский рынок поступит более 900 наименований продукции от компании „НТК Нордоил“. Объем экспорта составит около двух тысяч тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Подмосковная компания продолжает поиск новых рынков сбыта и сейчас проводит переговоры с партнерами из Ирака, Ирана, Ливии, Мьянмы и Нигерии.

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«НТК Нордоил» работает с 2020 года. Предприятие выпускает самые разнообразные машинные масла, антифризы и тосолы. Инвесторы планируют расширить свое производство, и Подмосковье поддержало эту инициативу. По поручению губернатора Андрея Воробьева предприятию выделили земельный участок площадью около трех гектаров по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Запуск нового производства запланирован уже в 2023 году.

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