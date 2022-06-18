Мотополк провел рейд против нарушителей разметки в Чехове

В плотном потоке автомобилей водители часто игнорируют сплошную линию и совершают обгон. О том, почему этот маневр не просто нарушение, а серьезная опасность для всех участников движения, сотрудники ГАИ Чехова рассказали водителям.

Мотоцикл с мигалками — идеальное средство против любителей идти на опережение. Мотополк патрулирует эффектно и эффективно. При виде сотрудников ГАИ водители снижают скорость и соблюдают разметку.

«Видите, большегруз. За ним идет ряд легковых машин. Они не видят, что происходит впереди, за большегрузным автомобилем. Если они выедут на встречную полосу, они подвергнут опасности себя и других участников дорожного движения. Что может привести к серьезным последствиям», — рассказал начальник ГАИ Чехова Федор Криди.

На трассе от Чехова в сторону Дубны обгон через сплошную — самое популярное нарушение. Уже спустя 15 минут после начала патрулирования был обнаружен нарушитель.

Водитель, обгоняя идущий впереди него автомобиль, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Теперь ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до пяти лет.