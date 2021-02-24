Около 80 участников вышли на старт мотокросса «Русская зима» в Коломне

Мотокросс «Русская зима» провели в Коломне. Здесь он давно стал традиционным. Спортсмены собрались уже в 49-й раз. Соревнования организовали в День защитника Отечества, и первыми на старт вышли дети.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Например, Льву Мальчикову всего пять лет. Папа привел сына в мотоклуб 2,5 года назад. Сначала не взяли: нужно было немного подрасти.

Будущий гонщик оттачивал свое мастерство сначала на беговеле, а после — на велосипеде. Теперь у Льва случился долгожданный дебют в мотокроссе. И сразу победа — второе место.

Надо собраться и все сделать. Набрать большой ход, вырваться на старте вперед и продолжать держать быстрый темп. Тогда займешь первое место Лев Мальчиков.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Всего на старт мотокросса вышли 80 человек в возрасте от шести лет. Трасса протяженностью три километра — это серия прыжков и поворотов.

Участников разделили на семь классов в зависимости от резины мотоциклов и их мощности, а также с учетом возраста.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Вместе с тем гости увидели выступления по фристайл-мотокроссу от лучшего в стране райдера Алексея Колесникова и его команды «FMX13». Об этом рассказал организатор «Русской зимы» Сергей Поваров.

Мотокросс стал для нас уже давней традицией. Спортсмены приезжают не просто завоевывать призы, а именно прокатиться с удовольствием по хорошей трассе Сергей Поваров.

Победителей определили в каждом классе. В общей сложности на пьедестал почета поднялись более 20 спортсменов. Все получили медали, дипломы и памятные призы.