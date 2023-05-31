Подмосковье 31 мая 2023, 12:44 Мотоклуб «Ночные волки» провел в Мытищах праздник ко Дню защиты детей

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День защиты детей отпраздновали в Мытищах. Байкеры из мотоклуба «Ночные волки» организовали праздник для 15 подростков из местного социального центра и малообеспеченных семей.

Байкеры организовали для детей боулинг, катание на катамаранах и мотоциклах, а также угостили их пиццей и бургерами.

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«Жизнь этих детей очень трудная. Этот досуг, этот праздник <…> порой формирует у детей радость к жизни, какие-то интересы у них появляются», — рассказала социальный педагог Ольга Багдо.

Мотоклуб «Ночные волки» проводит такой праздник для ребят каждый год. Байкеры уверены, подростки не только хорошо проведут время, но и увидят новые цели в жизни.

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