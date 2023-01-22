Подмосковье 22 января 2023, 04:01 Мотоклуб «Ночные волки» провел байкерскую елку для 30 детей из Подмосковья ГАУ АИС «Подмосковье»

Читать 360tv в

Мотоклуб «Ночные Волки» организовал для 30 детей из семей участников СВО поездку в столичный байк-центр на новогоднее представление. Байкеры привезли юных зрителей в Москву на автобусе.

Представление произвело на детей огромное впечатление. Во время шоу мотоциклисты делали опасные трюки. Они буквально летали в воздухе с огненными спецэффектами.

Реклама

После представления детям вручили подарки с конфетами. Также они сфотографировались с автором новогоднего шоу, президентом мотоклуба «Ночные Волки», Александром «Хирургом» Залдастановым.

Реклама

ГАУ АИС «Подмосковье»

Байкерская елка — это масштабный спектакль с мотоциклами и автомобилями, движущимися декорациями, а также фаер-шоу. Постановка заключалась в передаче смысла о взаимопомощи, ведь многие мотоциклисты в данный момент находятся в зоне спецоперации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».