12 мая 2023, 15:06
Мотоклуб «Ночные Волки» открыл летний сезон в Химках
Мотоклуб «Ночные Волки» открыл летний сезон, организовав большой заезд в Химках. Участие в нем приняли около 50 байкеров.
Колонна мотоциклистов сделала почетный круг около администрации округа и проехала от торгового центра «Лига» в Новых Химках до района Куркино в Москве.
Чтобы поддержать Донецк и Луганск, байкеры вывесили флаги республик. Это традиция клуба появилась в 2014 году. Сейчас президент химкинского отделения «Ночных волков» находится в зоне СВО. Он отправился туда добровольцем, как только объявили частичную мобилизацию.
Крупнейший в стране мотоклуб «Ночные Волки» был создан в конце 80-х годов. Его участники из Химок проводят сборы гуманитарной помощи и устраивают мотопробеги к памятным датам.
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