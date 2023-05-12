Подмосковье 12 мая 2023, 15:06 Мотоклуб «Ночные Волки» открыл летний сезон в Химках

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Мотоклуб «Ночные Волки» открыл летний сезон, организовав большой заезд в Химках. Участие в нем приняли около 50 байкеров.

Колонна мотоциклистов сделала почетный круг около администрации округа и проехала от торгового центра «Лига» в Новых Химках до района Куркино в Москве.

Чтобы поддержать Донецк и Луганск, байкеры вывесили флаги республик. Это традиция клуба появилась в 2014 году. Сейчас президент химкинского отделения «Ночных волков» находится в зоне СВО. Он отправился туда добровольцем, как только объявили частичную мобилизацию.

Крупнейший в стране мотоклуб «Ночные Волки» был создан в конце 80-х годов. Его участники из Химок проводят сборы гуманитарной помощи и устраивают мотопробеги к памятным датам.

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