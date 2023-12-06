Подмосковье 06 декабря 2023, 14:04 Мотоклуб «Ночные волки» организует новогодние елки для детей bikecenter-elki.ru

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Байк-центр в Москве проведет новогодние представления для детей от мотоклуба «Ночные волки». Шоу с летающими мотоциклами, невероятными трюками и любимыми сказочными героями будут идти каждый день, с 3 по 18 января.

Уже 20 лет «Ночные волки» и их друзья создают уникальное зимнее шоу, которое погружает в волшебный мир русской сказки. Летающие мотоциклы, невероятные трюки, спецэффекты, анимированные декорации и любимые сказочные герои — все это ждет юных зрителей. Захватывающие дух представления учат детей добру, дружбе и любви к Родине.

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Особенность шоу в байк-центре — большое количество сказочной техники, которая буквально оживает на сцене. Элементы дизайна превращают русский город мотоциклистов в реальное Тридевятое Царство, где живут Василиса Прекрасная, Кощей Бессмертный, Кикимора, Леший, Иван-Царевич и его друг Серый Волк. Специально для сказки строятся механические «артисты» и «живые» декорации. Талантливые авторы создают музыку, стихи и сюжеты, понятные как детям, так и взрослым.

За год новогодние елки в байк-центре посещают более 10 тысяч детей со всей России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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