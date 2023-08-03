Подмосковье 03 августа 2023, 12:41 Мотофестиваль Biker Brothers пройдет в Подмосковье в августе Министерство культуры и туризма МО

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Фестиваль Biker Brothers Festival пройдет в августе в Управлении делами Президента РФ «БОР» с 18 по 19 августа. На нем выступят музыкальные коллективы, пройдут спортивные состязания и конкурсы.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на фестивале соберутся владельцы мотоциклов, спортсмены, любители туризма и музыки. На мероприятии состоится концерт, детский конкурс талантов, спортивные соревнования, конкурсы, ярмарка, аттракционы и выставка автомобилей. Для гостей организуют большую фуд-корт и проведут розыгрыш нового мотоцикла.

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Приобрести билеты на фестиваль можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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