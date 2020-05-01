Мотобатальон ГИБДД заступил на дежурство в Подмосковье. Полицейские проверяют цифровые пропуска

С приходом весны в Подмосковье на дороги вышел мотобатальон ГИБДД. Сейчас сотрудники в основном занимаются тем, что проверяют цифровые пропуска у автомобилистов, но и про водительские права не забывают.

Первый рейд в этом сезоне полицейские провели 1 мая.

Батальон каждое утро проходит инструктаж и проверяет технику. После этого полицейские отправляются по маршруту.

В период самоизоляции к соблюдению ПДД добавилась проверка наличия пропуска. И цель не собрать как можно больше штрафов, а призвать людей остаться дома.

«Каждому водителю стараемся донести, что не надо бесцельно находиться в общественных местах, просто передвигаться по территории Московской области, а лучше находиться на самоизоляции, беречь себя и своих близких», — подчеркнул Сергей Чурыков, командир отдельного специализированного батальона ГУВД Московской области.

И надо сказать, большинство водителей к таким проверкам относятся с пониманием. А тем временем ДТП, в том числе с участием мотоциклистов, стало меньше.

Вычислять нарушителей помогут и камеры фото и видеофиксации на дорогах Московской области. Данные с них будут использовать при выписывании штрафов водителям, у которых нет цифрового пропуска.

Пропускной режим в Подмосковье продлили до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Согласно документу, пропуска, выданные в целях работы, автоматически продлят до 4 мая.

С 4 мая необходимо продлить пропуск или оформить новый сроком до 11 мая включительно.