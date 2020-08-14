Мотоавтомарш «Ратные поля России», посвященный 75-летию Победы, стартует 22 августа

Участники проекта посетят три ратных поля России — Бородинское, Прохоровское и Куликово. Также участники пробега побывают в музеях и мемориалах, связанных с событиями этих мест. Среди них — Парк Победы на Поклонной горе, музей Победы, музей-заповедник «Бородинское поле», «Рубеж Славы», Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Музей боевой славы в Можайске, музей-заповедник «Бородинское поле», историко-культурный центр «Коренная пустынь», музей-заповедник «Прохоровское поле», музей «Третье ратное поле России», мемориальный музей Первой конной армии в Великомихайловке, музей «Куликово поле», мемориал битвы на реке Воже и другие. Также участники пробега посетят православные монастыри и храмы, связанные с воинской историей России.

Весь пробег пройдет по следующему маршруту: Москва — Снегири — Можайск — Бородино — Калуга — Козельск — Свобода — Прохоровка — Белгород — Великомихайловка — Холково — Костомарово — Монастырщино — Глебово-Городище — Коломна — Москва. Общая протяженность маршрута составит 2300 километров.