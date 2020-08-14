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    14 августа 2020, 17:27

    Мотоавтомарш «Ратные поля России», посвященный 75-летию Победы, стартует 22 августа

    Анастасия Максимовских

    Культурно-исторический проект «Ратные поля России» пройдет с 22 по 30 августа. Мотоавтомарш будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 640-летию Куликовской битвы и 540-летию Великого стояния на реке Угре. Организаторами мероприятия выступают Федерация мототуризма России и мотоклуб «Ночные волки».
    Мотоавтомарш «Ратные поля России», посвященный 75-летию Победы, стартует 22 августа | Изображение 1

    Участники проекта посетят три ратных поля России — Бородинское, Прохоровское и Куликово. Также участники пробега побывают в музеях и мемориалах, связанных с событиями этих мест. Среди них — Парк Победы на Поклонной горе, музей Победы, музей-заповедник «Бородинское поле», «Рубеж Славы», Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Музей боевой славы в Можайске, музей-заповедник «Бородинское поле», историко-культурный центр «Коренная пустынь», музей-заповедник «Прохоровское поле», музей «Третье ратное поле России», мемориальный музей Первой конной армии в Великомихайловке, музей «Куликово поле», мемориал битвы на реке Воже и другие. Также участники пробега посетят православные монастыри и храмы, связанные с воинской историей России.

    Мотоавтомарш «Ратные поля России», посвященный 75-летию Победы, стартует 22 августа | Изображение 2

    Весь пробег пройдет по следующему маршруту: Москва — Снегири — Можайск — Бородино — Калуга — Козельск — Свобода — Прохоровка — Белгород — Великомихайловка — Холково — Костомарово — Монастырщино — Глебово-Городище — Коломна — Москва. Общая протяженность маршрута составит 2300 километров.

    Новости SMI.FM