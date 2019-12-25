Свежий асфальт и крепкие опоры. 15 мостов и путепроводов отремонтировали в Подмосковье за год

В 2019 году в Московской области отремонтировали 13 мостов, путепровод и паромную переправу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На всех дорогах положили новый асфальт, укрепили пролетные строения, отремонтировали опоры, лестничные сходы, обустроили системы водоотвода и дренажа.

«Всего в 2019 году отремонтировали 15 искусственных сооружений. Работы проведены на территории Волоколамского, Воскресенского, Ликино-Дулевского, Истринского, Домодедовского, Раменского городских округов, а также в Орехово-Зуеве, Луховицах, Пушкино, Сергиевом Посаде, Ступине и в Солнечногорске», — рассказал Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Кроме того, для удобства водителей ремонт проводили последовательно по полосам движения.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

«На многих объектах работы были завершены с опережением графика», — добавил министр.

Так, в этом году отремонтировали мосты через Маглушу в Истре, в Ступине, рядом с усадьбой «Ивановское», через Вытравку в Сергиевом Посаде, через Горетовку у деревни Рузино, мостовой переход через Истринское водохранилище.

Работы завершили на мосту через реку Нерскую в Воскресенске, через Волошню в Волоколамске, через Гжелку в Раменском, через речей у села Хотеичи в Ликино-Дулеве. В Домодедове отремонтировали мост через Речицу, в Пушкино — через реку Вязь у села Семеновское.

Отремонтировали и путепровод на 72-м километре Егорьевского шоссе. Также работы завершили на паромной переправе через Оку в Луховицах. Дорога является одной из самых быстрых в городе.