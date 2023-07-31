Подмосковье 31 июля 2023, 13:48 «Мострансавто» запустит бесплатные шаттлы на гастрономический фестиваль под Истрой АО "Мострансавто"

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Бесплатные автобусы будут перевозить гостей гастрономического фестиваля, который пройдет с 4 по 6 августа в деревне Дубровское. Минтранс Подмосковья сообщил подробности.

Шаттлы будут перевозить пассажиров от ж/д станции Новоиерусалимская и ж/д станции Истра до площадки фестиваля. Автобусы будут работать все три дня с 9:00 до 21:00.

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Предварительно все автобусы пройдут предрейсовый контроль: специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями проведут дополнительный инструктаж по безопасности.

Гастрономический фестиваль откроется уже в эту пятницу. Более 350 фермеров и ремесленников из 49 регионов России представят свою молочную, мясную, рыбную продукцию, а также выпечку, напитки, мед и многое другое. Вход на мероприятие свободный.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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