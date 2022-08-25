«Мострансавто» улучшит производительность труда благодаря нацпроекту

Еще одна подмосковная организация присоединилась к «Производительности труда». «Мострансавто» стал первой транспортной компанией, вступившей в нацпроект. Об этом сообщила зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева

«Мострансавто» отметил 95-летие в прошлом году. Это крупнейший перевозчик в регионе, в состав которого входит 12 предприятий. В них работают около тысячи человек.

«На данный момент реализацию нацпроекта завершили уже 42 компании из Подмосковья, каждая из которых достигла впечатляющих результатов. Уверены, участие „Мострансавто“ в нацпроекте „Производительность труда“ положительно скажется на работе предприятия», — отметила Екатерина Зиновьева.

Благодаря участию в нацпроекте эксперты будут помогать оптимизировать работу компании в течение шести месяцев. Генеральный директор Сергей Смирнов рассказал, что «Мострансавто» готов к изменениям.

«С одной стороны, мы перестраиваем операционную деятельность, с другой — необходимо интегрировать полученные результаты в производственный процесс. В результате мы получим снижение сроков ремонта автобусов», — сказал он.

Всего в нацпроекте участвует свыше 130 компаний Подмосковья. До конца года к нему присоединятся еще 40.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Он назвал факторы успеха региона в новых экономических условиях.