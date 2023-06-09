Подмосковье 09 июня 2023, 14:50 «Мострансавто» украсит автобусы баннерами «Лето в Подмосковье» Минтранс Подмосковья

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Баннеры лето в Подмосковье украсят 60 автобусов «Мострансавто». Проект направлен на популяризацию летнего отдыха и туристических мест региона.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, баннеры разместят на автобусах большого класса. На них будет QR-код, ведущий на страницу портала «Путеводитель по Подмосковью». Там жители смогут найти маршруты по интересным местам и узнать о программе мероприятий.

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В компании добавили, что она активно поддерживает инициативы регионального правительства, которые повышают доступность туризма.

«Например, в прошлом году совместно с Министерством культуры и туризма мы выпустили эксклюзивную коллекцию транспортных карт „Стрелка“ с достопримечательностями Московской области. А наша широкая маршрутная сеть позволяет быстро и, что немаловажно, экономно путешествовать на автобусах предприятия, которые проходят мимо различных интересных мест Подмосковья», — отметили в «Мострансавто».

Брендированный автобусы будут двигаться по городским, пригородным и междугородним маршрутам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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