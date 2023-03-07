Подмосковье 07 марта 2023, 12:04 «Мострансавто» раздаст цветы пассажиркам в честь 8 Марта

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В честь Международного женского дня «Мострансавто» подготовило подарки для пассажирок — они получат цветы от компании на некоторых вокзалах и остановках. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Акция с раздачей цветов проходит в компании ежегодно. Кроме того, в честь праздника автобусы компании выстроились в виде цифры восемь в Люберцах. Поздравительное видео разместили в соцсетях.

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В праздничный день в Подмосковье будет курсировать почти 3,3 тысячи автобусов компании. Перед их выпуском специалисты проверят исправность основных узлов и агрегатов и проведут инструктаж с водителями. Транспорт будет ходить по расписанию субботы.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выделенках для автобусах на федеральных трассах в регионе. ОБласть станет первой, где проведут такую работу.

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