Подмосковье 10 февраля 2023, 12:36 «Мострансавто» рассказало о причинах списания некорректной суммы при оплате проезда банковской картой

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«Мострансавто» обслуживает более 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно пассажиры совершают в автобусах компании более миллиона оплат. Перевозчик рассказал, что делать жителям и гостям региона при несвоевременном списании средств с банковских карт после оплаты проезда.

Прежде всего внимание пассажиров обращают на то, что на подмосковных зональных и пригородных маршрутах стоимость проезда варьируется в зависимости от расстояния поездки.

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«Дело в том, что средства с банковского счета списываются не в тот момент, когда пассажир прикладывает карту к терминалу, а позже, когда информация о трансакции поступает в банк. Если бы процедура списания была похожа на ту, что действует в розничных магазинах, то посадка в автобус занимала бы примерно 20 минут», — сообщили в «Мострансавто».

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Отмечается, что банк может отклонить платеж с карты по различным причинам. Таким образом, попытки списания с банковского счета могут продолжаться в течение 30 дней. До тех пор, пока поездка не будет оплачена, карта находится в стоп-листе оператора, так что ей можно будет расплатиться везде, кроме автобуса. Это становится причиной списания средств за поездку, совершенную какое-то время назад.

«Периодически проводимые проверки по запросам пассажиров показывают не излишне списанные с карты деньги, а многократные уведомления о списании, которые поступают на смартфон пассажира от банка», — подчеркнули в компании.

Если вывести банковскую карту из стоп-листа самостоятельно не получается, пассажиры могут обратиться по номеру телефона: 8 (800) 100-77-90.

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