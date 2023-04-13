Подмосковье 13 апреля 2023, 02:30 Подготовку к весенне-летнему сезону прошли почти 1200 автобусов Подмосковья АО "Мострансавто"

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Технические работы были проведены на 1196 маршрутных автобусах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Мероприятия были проведены в рамках подготовки подвижного состава к весенне-летнему сезону.

Специалисты провели покраску бамперов и автобусных кузовов, замену остекления, покраску колесных дисков, элементов поручней в салоне и устранение других небольших недочетов. В результате работ был обновлен внешний вид подвижных составов и техническое состояние.

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