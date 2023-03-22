Подмосковье 22 марта 2023, 11:16 «Мострансавто» проверит исправность 4500 автобусов к теплому сезону

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«Мострансавто» подготовит к весенне-летнему сезону 4500 автобусов. Их осмотрят и приведут в порядок до конца апреля.

Как рассказали в Минтрансе региона, сотрудники компании проверят все системы автобусов, которые больше всего подвержены воздействию реагентов и испытывают большие нагрузки в жару.

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«Парк автобусов находится в ожидаемом после зимнего периода состоянии. Работа ведется масштабная. Наш подвижной состав должен и будет готов к любым погодным условиям. К сезону готовятся не только машины. Дополнительно пройдут необходимые инструктажи почти 8 000 водителей», — рассказал перевозчик.

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Проверку пройдут бортовые системы, электрооборудование, кондиционирование, подъемки и аппарели, сигнальная техника, освещение и другие части транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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