22 марта 2023, 11:16
«Мострансавто» проверит исправность 4500 автобусов к теплому сезону
«Мострансавто» подготовит к весенне-летнему сезону 4500 автобусов. Их осмотрят и приведут в порядок до конца апреля.
Как рассказали в Минтрансе региона, сотрудники компании проверят все системы автобусов, которые больше всего подвержены воздействию реагентов и испытывают большие нагрузки в жару.
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«Парк автобусов находится в ожидаемом после зимнего периода состоянии. Работа ведется масштабная. Наш подвижной состав должен и будет готов к любым погодным условиям. К сезону готовятся не только машины. Дополнительно пройдут необходимые инструктажи почти 8 000 водителей», — рассказал перевозчик.
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Проверку пройдут бортовые системы, электрооборудование, кондиционирование, подъемки и аппарели, сигнальная техника, освещение и другие части транспорта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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