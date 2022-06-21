Мострансавто провел более 20 антитеррористических тренировок с начала года

Свыше 20 учений провели сотрудники Мострансавто в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры. Смоделированные происшествия воссоздали чрезвычайные и аварийные ситуации.

Работники ведомства продемонстрировали знания алгоритмов работы в случае происшествий. Всего на транспортных объектах провели 22 тренировки с начала этого года. В них участвовали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и представителей администраций городских округов.

Одна из тренировок состоялась 16 июня в Люберцах на территории Производственной базы «Лыткарино». Там работники Мострансавто прошли учения при обнаружении бесхозного предмета, похожего на взрывное устройство.

Пассажирам напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета, необходимо сообщить о находке в службы безопасности или водителю.