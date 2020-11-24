«Мострансавто» приняло более 1,2 тысячи обращений от жителей Подмосковья в WhatsАрр

С момента появления официального канала «Мострансавто» в мессенджере WhatsАрр туда поступило более 1200 обращений от жителей и гостей Московской области. Они могут получить ответы на интересующие вопросы о работе транспорта.

Канал «Мострансавто» появился в WhatsАрр в июле 2020 года. Чтобы получить интересующую информацию о транспорте или поделиться мнением и пожеланиями по работе компании, нужно отправить сообщение по номеру +7 (499) 277-17-47.

К тексту можно приложить фотографию, видеозапись, аудиоматериалы, копии документов, поставить геопозицию остановочного пункта. Каждое сообщение обрабатывается в индивидуальном порядке, сотрудник «Мострансавто» отвечает человеку в личных сообщениях.

Продолжают действовать и другие способы связи с «Мострансавто». Свои оценки и пожелания можно оставлять по телефону горячей линии +7 (800-70) 0-31-13, на страницах сообществ компании в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook или написать обращение на портале «Добродел».