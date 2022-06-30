«Мострансавто» примет на работу беженцев из ЛНР и ДНР

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и компания «Мострансавто» заявили о готовности принять на работу граждан ДНР и ЛНР, прибывших в Россию.

Для трудоустройства беженцам необходимо иметь один из документов: свидетельство о получении временного убежища, удостоверение статуса беженца, патент иностранного гражданина, временно пребывающего в стране, или паспорт РФ.

В транспортной сфере региона готовы принять на работу людей разных специальностей: водителей, слесарей по ремонту подвижного состава, специалистов и контролеров технического контроля. В некоторых подразделениях открыты руководящие позиции заместителя начальника колонны и главного энергетика. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

«В разных филиалах Мострансавто уже работают 13 человек из ДНР и ЛНР, и мы готовы принять новых специалистов в нашу команду, работы хватит всем желающим», — подчеркнул Сергей Смирнов.

Для работников предусмотрены бесплатный проезд в автобусах, льготы при проживании в общежитии для иногородних сотрудников, а также компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей.

Ранее пресс-центр МВД России сообщил, что замена водительских удостоверений граждан Луганской и Донецкой народных республик на российские будет осуществляться без сдачи экзамена.