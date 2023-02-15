Подмосковье 15 февраля 2023, 11:52 «Мострансавто» пригласило на работу водителей с открытой категорией D

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«Мострансавто» продолжает набор водителей по всему Подмосковью. Компания приглашает на работу соискателей с открытой категорией D.

На данный момент в «Мострансавто» работают около восьми тысяч водителей. Для них предусмотрен соцпакет: увеличенный отпуск — до 42 календарных дней, бесплатный проезд в автобусах предприятия, частичная компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, а также бесплатная сезонная корпоративная одежда.

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Согласно профстандарту компании, сотрудники должны иметь опрятный внешний вид, быть внимательными к пассажирам и вежливыми к другим участникам дорожного движения. По вопросам трудоустройства жителям Подмосковья необходимо написать на почту rabota@gupmta.ru или позвонить по номеру 8 (495) 419-17-95.

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