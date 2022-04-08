Мострансавто предоставит жителям Подмосковья автобусы для торжеств

Подмосковные жители могут заказать автобус Мострансавто для свадебного торжества, об этом сообщили в пресс-службе Мострансавто.

Жители Московской области могут заказать автобусы Мострансавто для празднования свадебного торжества. Автобусы столичного перевозчика активно участвуют в праздничных мероприятиях, помогая с транспортировкой гостей в ресторан, на фотосессии и в ЗАГС.

В пресс-службе заметили, что их услуга поможет избавить организаторов от необходимости объяснять дорогу нескольким водителям и распределять гостей по машинам.

«Гораздо проще заказать большой автобус. Это дешевле и удобнее, кроме того, молодожены и их гости смогут добавить в коллекцию памятных фото интересные снимки, которые найдутся не в каждом свадебном альбоме», — пояснили в пресс-службе Мострансавто.

По желанию организаторов праздника можно украсить салон автобуса и даже заказать внешнее эксклюзивное брендирование, например, нанесение фотографий и инициалов молодоженов на кузов автобуса.

Важно отметить, что все задействованные в транспортной работе автобусы проходят необходимый предрейсовый контроль: специалисты проверяют системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями проводятся дополнительные инструктажи по безопасности, соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения и культуре общения с пассажирами.