Подмосковье 05 апреля 2023, 04:29 Мострансавто поучаствовал во Всероссийском транспортном пассажирском форуме АО "Мострансавто"

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Представители Мострансавто поучаствовали в IV Всероссийском транспортном пассажирском форуме. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты обсудили отраслевое законодательство, развитие общественного транспорта и дорожной инфраструктуры, мультимодальной пассажирской мобильности, развитие информационных технологий, а также информационной и транспортной безопасности.

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АО «Мострансавто» является одним из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на маршрутах компании осуществляются перевозки более миллиона пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами.

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