Мострансавто помогло подмосковным школьникам добраться в детские лагеря

Мострансавто перевезло почти 1,5 тысячи школьников, которые ехали в детские лагеря. Пассажирская компания довезла ребят из Дмитрова, Волоколамска, Можайска и других городов Московской области на железнодорожные вокзалы.

Чтобы отвезти юных жителей региона, Мострансавто выделило 48 комфортабельных автобусов большого класса. Ребят перевозили 27, 28, 30, 31 мая и 1 июня: все они направлялись в летние лагеря на морском побережье.

Максимальное число пассажиров доставили до Киевского вокзала 27 мая — туда прибыли 430 человек. Автобусы оснастили всем необходимым для безопасной перевозки школьников.