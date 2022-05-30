Мострансавто помогло организовать поход для подростков из детских домов Подмосковья

В походе на Моревский карьер участвовали ребята, которым помогает благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Организация находит для подростков волонтеров-наставников, которые помогают им подготовиться к выпуску из интерната. Наставники делятся с детьми необходимыми в самостоятельной жизни навыками. В походе ребята вместе с наставниками научились готовить суп на костре, прошли вдоль реки и живописных холмов до старого подвесного моста и карьеров.

Компания Мострансавто осуществила перевозку подростков и их волонтеров-наставников для участия в походе на Моревский карьер. Сотрудники Мострансавто встречали пассажиров у станции метро «Кунцевская» и сопровождали их к месту начала похода в деревне Марс в Рузском городском округе Московской области. А также Мострансавто осуществило обратную транспортировку участников похода к станции метро. Компания перевезла 29 человек, включая сопровождающих волонтеров.

Автобус Мострансавто был оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного проезда детей и взрослых. Машина прошла предрейсовую проверку, а водитель прослушал инструктаж о соблюдении правил дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.