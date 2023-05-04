Подмосковье 04 мая 2023, 12:56 «Мострансавто» подготовило к теплому сезону 4,5 тысячи автобусов в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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«Мострансавто» подготовило к работе в теплый сезон 4500 автобусов разного класса. Техобслуживание транспорта к весенне-летнему периоду стартовало в марте.

Как рассказали в Минтрансе, особое внимание уделили поддержанию исправности систем вентиляции и кондиционирования, чтобы поездки были комфортными для пассажиров в любую погоду. Также специалисты проверили бортовые системы, электрооборудование, подъемники и аппарели, световую сигнализацию, фары, освещение салона и многое другое.

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Также они устранили повреждения лакокрасочного покрытия, заменили сидения и другие детали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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