«Мострансавто» перевезет около 3 тысяч школьников в центр патриотического воспитания «Авангард»

«Мострансавто» продолжает помогать в организации детских перевозок в Подмосковье. В этом месяце компания перевезет около трех тысяч школьников в центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в Одинцове.

Детей отвезут их нескольких городов региона. Среди них — Лобня, Королев и Одинцово. Для перевозок автобусы тщательно подготавливают: оборудуют их сиденьями с ремнями безопасности, тахографами, навигационными системами и желтыми проблесковыми маячками.

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