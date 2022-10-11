Прибывшие в Подмосковье жители Донбасса получили гуманитарную помощь от «Мострансавто» | 360°

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11 октября 2022, 13:44

Прибывшие в Подмосковье жители Донбасса получили гуманитарную помощь от «Мострансавто»

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«Мострансавто» собрало груз с гуманитарной помощью для прибывших в Подмосковье жителей Донбасса. Им передадут теплые куртки, шапки и обувь.

Как рассказали в ведомстве, в сборе приняли участие все подразделения и филиалы компании. Одежду подготовили для женщин, мужчин и детей.

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«С наступлением холодной погоды вещи, которые удалось передать, будут очень востребованы семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Продолжим оказывать посильную помощь жителям Донбасса», — отметили в ведомстве.

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Компания регулярно собирает гуманитарную помощь нуждающимся. Так, за последние полгода жителям Донбасса передали свыше четырех тонн груза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

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