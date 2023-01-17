Подмосковье 17 января 2023, 13:46 «Мострансавто» передала 85 автобусов для работы на компенсационных маршрутах в Подмосковье в декабре

Читать 360tv в

Компания «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предоставила по заказу ЦППК 85 автобусов в декабре. Транспортные средства направили на компенсационные маршруты, дублирующие движение электропоездов. Из-за проведения плановых работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры их расписание временно менялось.

Больше всего автобусов «Мострансавто» было задействовано на Савеловском направлении. Туда для перевозки пассажиров направили более 60 транспортных средств. Всего компания передала 83 автобуса большого класса и два — малого.

Реклама

С водителями и диспетчерскими, задействованными в работе на данных маршрутах, провели инструктажи о соблюдении ПДД, а также обсудили расписание и схемы движения. Автобусы предприятия курсировали до окончания ремонтных работ на путях и полного возобновления железнодорожного сообщения.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».