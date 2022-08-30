facebook_pixel
    30 августа 2022, 18:14

    «Мострансавто» отправило школьные наборы и принадлежности в Донбасс в преддверии 1 сентября

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Подмосковный перевозчик «Мострансавто» в преддверии 1 сентября собрал новую партию гумпомощи для Донбасса. Сотрудники компании упаковали и доставили канцелярские наборы, школьные рюкзаки, форму и другие ученические принадлежности в пункты сбора в разных городах региона.

    «Мострансавто» отправило школьные наборы и принадлежности в Донбасс в преддверии 1 сентября

    Активное участие в сборе гумпомощи приняло Минтранспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    «Работники предприятия собрали канцелярские товары, тетради, школьную форму, рюкзаки, дневники, наборы для уроков труда, пеналы, обложки для учебников и многое другое. Это наш второй груз, который мы отправляем в Донбасс. Считаем нужным помочь родителям подготовить детей к новому учебному году», — сказал генеральный директор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

    Все желающие могут помочь жителям Донбасса, обратившись в один из 78 волонтерских пунктов. Выбрать удобный пункт можно на сайте volontermo.ru, где также опубликован полный список необходимого.

    Ранее стало известно, что «Доброе дело» в шестой раз доставило гумпомощь от жителей Котельников в Донбасс.