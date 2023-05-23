Подмосковье 23 мая 2023, 03:30 Подмосковный перевозчик напомнил о правилах перевозки спортинвентаря в транспорте Unsplash

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Компания «Мострансавто» напомнила жителям Подмосковья о правилах перевозки в автобусах скейтбордов, самокатов и роликов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Если спортивный инвентарь не превышает 120 сантиметров в длину, ширину и высоту, то пассажиры могут перевести его в общественном транспорте бесплатно. За более крупные вещи необходимо произвести оплату согласно тарифу.

Минтранс Подмосковья

Стоимость провоза крупногабаритного груза в городском и пригородном сообщении составляет 45 рублей, в поездках на расстояние от 25 до 50 километров — 90 рублей, более 50 километров — 135 рублей. Водитель вправе отказать в перевозке спортинвентаря, который послужит препятствием пассажирам для входа и выхода из салона автобуса. Снаряжение должно быть обязательно упаковано в чехол.

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