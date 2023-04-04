Подмосковье 04 апреля 2023, 18:00 Сезонные маршруты автобусов до СНТ запустили в Подольске Минтранс Подмосковья

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Компания «Мострансавто» запустила сезонные маршруты автобусов, которые доставят дачников до СНТ в Подольске. Об этом со ссылкой на Минтранс Подмосковья сообщил сайт «Подольский рабочий».

Для дачников в Подольске появились маршруты № 33 «Молодежный — станция Гривно — Лесные Поляны» и № 34 «Платформа Кутузовская — Сынково». Автобус малого класса будет обслуживать эти сезонные направления с пятницы по воскресенье.

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На маршрутах действуют все меры социальной поддержки. Пассажиры могут оплачивать проезд банковской картой, картами «Стрелка» и «Тройка». Ранее компания «Мострансавто» запустила акцию «Скачай, не срывай» и теперь ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте перевозчика.

Андрей Воробьев заметил, что новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Их запустят как по уже действующим, так и по новым маршрутам.

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