Лимитированную серию карт «Тройка» выпустило «Мострансавто» к 95-летию

Одно из лидирующих в России предприятий по пассажирским перевозкам АО «Мострансавто» к 95-летию со дня создания выпустило лимитированную серию карт «Тройка». Транспортные карты с уникальным дизайном не поступят в продажу. Их разыграют в Сети среди пассажиров компании.

Условия конкурса станут известны позже. Сейчас в Москве и Московской области 2,7 тысячи автобусов «Мострансавто» курсируют по 700 маршрутов. Их пассажиры могут расплатиться картой «Тройка».

Считается, что предприятие родилось в 1926 году, когда власти Богородска купили автобус для поездок в Электропередачу. Через 10 лет «Мострансавто» обслуживало 13 пригородных линий в шести районах Подмосковья. Сейчас в автопарке предприятия около пяти тысяч автобусов, которые ездят по более чем 1,2 тысячи маршрутов.

С начала действия системы лояльности при оплате проезда картой «Тройка» в июле этого года более 40 тысяч жителей Московской области смогли сэкономить более миллиона рублей.