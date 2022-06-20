Мострансавто будет премировать сотрудников за предложения по развитию компании

Мострансавто решило ввести собственную систему премирования сотрудников за то, что они вносят рационализаторские предложения по оптимизации внутренних процессов в компании. Те работники, чьи идеи удастся реализовать, получат внушительные премии. Все собственные предложения сотрудники могут направить через корпоративный сайт.

Как отметили в компании, особое значение для руководства имеет тот факт, насколько сильно будут заинтересованы сотрудники в развитии работы. Поэтому было решено ввести поощрения за посильный вклад в эту сферу. Там обещают рассмотреть каждое предложение, которое поступит руководству.

«Лучшие предложения, направленные на повышение эффективности как отдельных аспектов операционной деятельности, так и оптимизацию работы целых подразделений, — а может, и всего предприятия — будут воплощены, их авторы получат вознаграждение. В первую очередь мы, конечно, ждем идеи по усовершенствованию различных технологических процессов», — рассказал генеральный директор Мострансавто Сергей Смирнов.

Над каждой идеей будет работать целая комиссия. Она будет изучать и анализировать плюсы каждой инициативы. Стоит отметить, что Мострансавто — крупнейшая пассажирская компания в Московской области. По будним дням жители и гости Подмосковья совершают в автобусах предприятия более 1,2 млн поездок. Мострансавто обслуживает свыше 1 200 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает около 4 000 автобусов.