Подмосковье 16 августа 2023, 02:00 «Мострансавто» бесплатно перевезет гостей и участников фестиваля «Джазовые сезоны» АО "Мострансавто"

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В выходные, 19 и 20 августа, автобусы «Мострансавто» будут бесплатно перевозить гостей и участников фестиваля «Джазовые сезоны». Мероприятие пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Автобусы большого класса будут курсировать с 12:30 до 23:30. Встречать пассажиров транспорт будет возле станции метро «Домодедовская».

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Отмечается, что все автобусы перед выходом на рейс пройдут необходимую проверку, а с водителями проведут дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и ПДД.

Третий год подряд фестиваль «Джазовые сезоны» входит в десятку лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. В этом году перед зрителями выступят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дмитрий Маликов и другие артисты.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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